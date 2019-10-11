Renault заменит «горячий» хэтчбек Clio R.S. «заряженным» электромобилем Zoe

Компания Renault не будет делать «горячий» хэтчбек Clio R.S. нового поколения и заменит его «заряженным» электромобилем Zoe, сообщает Auto Express со ссылкой на исполнительного вице-президента французского автопроизводителя по планированию продуктов Али Касая.

«Роль Renault Sport в том, чтобы быть инновационной компанией и мы должны изобрести современные автомобили с учетом технологий будущего. Сейчас мы размышляем о 'заряженном' электромобиле, — пояснил господин Касай. — Вопрос только в том, насколько он будет динамичным и на сколько его хватит — если модель сможет проехать всего один круг по гоночной трассе, а потом потребует зарядки, то это не наш вариант».

Причинами отказа от Renault Clio R.S. в компании называют сложность и дороговизну доведения двигателей под новые экологические стандарты, а также низкие продажи моделей подобного сегмента.

Напомним, последнее поколение Renault Clio было представлено в начале 2019 года, а летом марка показала обновленный электромобиль Renault Zoe.