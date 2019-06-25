Renault Clio получил три гоночных варианта

Renault Clio RX. Фото: Renault

Renault Clio RX. Фото: Renault

Автомобиль, подготовленный подразделением Renault Sport Racing, построен на базе серийного Renault Clio R.S. Line. Машина получила исполнения Clio Cup (для кольцевых гонок), Clio Rally (для ралли) и Clio RX (для ралли-кросса). Модификации отличаются подвеской, колесными дисками и покрышками, а также аэродинамическим обвесом. При необходимости одну версию можно превратить в другую, купив новые детали.

Гоночный хэтчбек оснащается 1,3-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого может составлять от 170 до 180 л.с. в зависимости от технического регламента конкретной гоночной серии. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev. Новинка также получила сцепление Sachs и самоблокирующийся дифференциал ZF, гидравлический ручной тормоз и подвеску на компонентах Bos Suspension.

Для заказа гоночный Renault Clio будет доступен в конце 2019 года, а в гонках машина сможет принимать участие с сезона-2020. Напомним, базовый хэтчбек был представлен в начале 2019 года.