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Renault Clio получил три гоночных варианта

Компания Renault представила сразу три гоночных версии нового поколения хэтчбека Clio.

Автомобиль, подготовленный подразделением Renault Sport Racing, построен на базе серийного Renault Clio R.S. Line. Машина получила исполнения Clio Cup (для кольцевых гонок), Clio Rally (для ралли) и Clio RX (для ралли-кросса). Модификации отличаются подвеской, колесными дисками и покрышками, а также аэродинамическим обвесом. При необходимости одну версию можно превратить в другую, купив новые детали.

Гоночный хэтчбек оснащается 1,3-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого может составлять от 170 до 180 л.с. в зависимости от технического регламента конкретной гоночной серии. Двигатель сочетается с 5-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev. Новинка также получила сцепление Sachs и самоблокирующийся дифференциал ZF, гидравлический ручной тормоз и подвеску на компонентах Bos Suspension.

Для заказа гоночный Renault Clio будет доступен в конце 2019 года, а в гонках машина сможет принимать участие с сезона-2020. Напомним, базовый хэтчбек был представлен в начале 2019 года.

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