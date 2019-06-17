Renault представил обновленный электромобиль Zoe

Renault Zoe. Фото: Renault

Renault Zoe. Фото: Renault

Renault Zoe. Фото: Renault

Внешне электромобиль практически не изменился, но появились новые бампера и полностью светодиодная оптика. Полностью переработан интерьер. Отделка выполнена из синтетических материалов из переработанного сырья. Оснащение включает в себя 10-дюймовую цифровую панель приборов, а также мультимедиа систему с 9,3-дюймовым тачскрино и поддержкой управления функциями машины со смартфона. Машина также получила комплекс современных систем активной безопасности.

Изменилась техническая часть Zoe. Электромобиль получил батарею на 52 кВт/ч, позволившая увеличить запас хода без подзарядки до 390 км. Доступны две версии хэтчбека — с 108-сильным и со 135-сильным электромотором. Каждая из них получила режим B Mode, при котором система рекуперации энергии практически заменяет тормоза.

Ранее в Renault заявили о намерении к 2022 году вывести на рынок восемь моделей электромобилей. В настоящее время у марки в линейке четыре электромобиля.