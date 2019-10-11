«Фергану» снова временно блокировали в России

Роскомнадзор снова заблокировал информационное агентство «Фергана», сообщил главный редактор сайта Мария Дубнова «МБХ медиа». Неделей ранее Роскомнадзор исключил агентство из реестра запрещенных ресурсов.

«Фергана» существует с 1998 года, издание рассказывает о постсоветской Центральной Азии и о жизни трудовых мигрантов в России. В разное время блокировалось в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии.

По словам госпожи Дубновой, сайт был заблокирован без предупреждения из-за материала о мигранте, упавшего на рельсы в метро. «Там (в материале.— “Ъ”) приводились слова очевидцев по источникам из других СМИ, что он прыгнул сам. А это способ самоубийства»,— сказала она. Материала вышел в феврале 2019 года. Сайт был заблокирован без предупреждения в ночь с 8 на 9 октября.

Напомним, 1 октября «Фергана» сообщила о блокировке сайте Роскомнадзором на территории России. Причины блокировки не уточнялись. В редакции уточнили, что до этого у «"Ферганы" с Роскомнадзором был только один конфликт — и тот еще находится в стадии решения».