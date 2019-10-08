«Фергану» исключили из реестра запрещенных ресурсов

Сайт информационного агентства «Фергана» исключен из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. Ресурс был заблокирован из-за публикации о самоубийстве пенсионера в Кыргызстане, сообщил его генеральный директор Даниил Кислов.

ИА «Фергана» существует с 1998 года, издание рассказывает о постсоветской Центральной Азии и о жизни трудовых мигрантов в России. В разное время блокировалось в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии. На сегодняшний момент издание заблокировано только в Туркмении.

«Фергана» не получала прямого указания на нарушение от Роскомнадзора, добавила главный редактор информагентства Мария Дубнова. Подтвердить, что речь идет именно об этой публикации, помог юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. После этого агентство удалило ее и уведомило об этом РКН.

Напомним, «Фергана» 1 октября сообщила, что его сайт был заблокирован Роскомнадзором на территории РФ. Причины блокировки не уточнялись. В редакции уточнили, что до этого у «"Ферганы" с Роскомнадзором был только один конфликт — и тот еще находится в стадии решения».