Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

В 2020 году Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы средств между регионами внутри банка, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о недопустимости таких переводов.

«Мы уже на пути к этому. У нас год уже идет и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас идут уже на эту тему эксперименты. Это в один день сделать нельзя»,— сказал глава Сбербанка (цитата по ТАСС).

Днем ранее Дмитрий Медведев заявил, что «межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена». Сейчас только Сбербанк среди крупнейших банков взимает подобную комиссию. Правительство разработало законопроект о ее отмене.

Будет ли возможно обойти новый законопроект, читайте в материале “Ъ” «С банков снимают региональный процент».