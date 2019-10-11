Прокуратура оштрафовала директора карьера в Карпинске, чей водитель бензовоза устроил ДТП с тремя погибшими

Прокуратура Свердловской области вместе с сотрудниками Госавтоинспекции оштрафовала на 385 тыс. руб. руководителя карьера в Карпинске из-за нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации мест разработки и добычи полезных ископаемых. Проверка проводилась в связи с аварией с участием бензовоза, в которой погибли три человека и семь госпитализированы.

Напомним, ДТП произошло на 44-м км автодороги Карпинск-Кытлым (север Свердловской области) в ночь с 6 на 7 июля. Водитель бензовоза Дмитрий Курочкин ехал на дозаправку машин, которые обеспечивали безопасность горного марафона «Конжак-2019». По пути автоцистерну остановили двое туристов с просьбой довести их до автодороги. Во время движения по промышленной дороге с Иовского плато (горное плато, окруженное вершинами Конжаковского камня) в сторону автодороги Карпинск-Кытлым, их остановили еще восемь туристов. Водитель разрешил туристам, не поместившимся в кабине, сесть на цистерну. Мужчина не справился с управлением, бензовоз съехал в кювет и опрокинулся. Цистерна загорелась. Позже сотрудники полиции обнаружили в крови водителя 0,706 промилле алкоголя. В начале июля суд Карпинска арестовал на 2 месяца водителя бензовоза. Ему было предъявлено обвинение по ч.6 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате проверки были выявлены неисправности используемых транспортных средств, ненадлежащее состояние подъездных путей к карьерам. «ООО “Дуниты Северного Урала” перевозило грузы с несоблюдением профессиональных и квалификационных требований, без проведения инструктажей, предрейсовых и послерейсовых медицинских обследований водителей и технического осмотра транспортных средств», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В отношении руководителя карьера были возбуждены административные дела по ст. 12.31.1 КоАП РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров, грузов автомобильным транспортом») и ст. 12.21.2 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки опасных грузов») и назначен штраф общей суммой 385 тыс. руб.

Подробнее о ДТП с участием бензовоза — в материале “Ъ-Урал”

Анастасия Реутова