На Урале виновника аварии с тремя погибшими арестовали на два месяца

Суд Карпинска (Свердловская область) арестовал на 2 месяца водителя бензовоза Дмитрия Курочкина, который в ночь с 6 на 7 июля попал в аварию. В результате погибли три человека, семь пострадавших госпитализированы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.6 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В прокуратуре региона пояснили, что такая мера пресечения связана с тем, что санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

По предварительным данным, водитель бензовоза ехал на дозаправку машин, которые обеспечивали безопасность горного марафона «Конжак-2019». По пути автоцистерну остановили двое туристов с просьбой довести их до автодороги. Во время движения по промышленной дороге с Иовского плато (горное плато, окруженное вершинами Конжаковского камня) в сторону автодороги Карпинск-Кытлым, их остановили еще восемь туристов. Водитель разрешил туристам, не поместившимся в кабине, сесть на цистерну. Мужчина не справился с управлением, бензовоз съехал в кювет и опрокинулся. Цистерна загорелась. Позже сотрудники полиции обнаружили в крови водителя 0,706 промилле алкоголя.