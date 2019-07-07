Три человека погибли в ДТП с участием бензовоза Авария произошла на севере Свердловской области

На 44-м км автодороги Карпинск-Кытлым (север Свердловской области) в ночь с 6 на 7 июля произошло ДТП с участием бензовоза. В результате погибли три человека, семь пострадавших госпитализированы.

По предварительным данным, водитель бензовоза ехал на дозаправку машин, которые обеспечивали безопасность горного марафона «Конжак-2019». По пути автоцистерну остановили двое туристов с просьбой довести их до автодороги. Во время движения по промышленной дороге с Иовского плато (горное плато, окруженное вершинами Конжаковского камня) в сторону автодороги Карпинск-Кытлым, их остановили еще восемь туристов. Водитель разрешил туристам, не поместившимся в кабине, сесть на цистерну. «Он не учел скорость движения, не справился с управлением транспортного средства, так как находился в стадии сильного алкогольного опьянения (сотрудники полиции обнаружили в крови водителя 0,706 промилле алкоголя), допустил съезд в кювет и опрокидывание»,— сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате ДТП произошла разгерметизация цистерны и возгорание топлива. Площадь пожара составила 10 кв. м. Сообщение о происшествии поступило в региональное отделение ГУ МЧС 6 июля в 23:24. В ликвидации пожара было задействовано 51 сотрудник МЧС, ГИБДД, Службы спасения, медиков и 12 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в течение 10 минут. «В бензовозе, объем которого 4,5 тыс. л, находилось всего 500 л топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет»,— добавили в пресс-службе ведомства.

По факту аварии сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 264 ч. 6 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). «Гражданин задержан и находится под стражей»,— уточнил господин Горелых.

Состояние двух пострадавших, которых госпитализировали в екатеринбургскую детскую городскую киническую больницу №9 и городскую травматологическую больницу №36, оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Пятеро пострадавших доставлены в городскую больницу Краснотурьинска.

Сейчас прокуратура Свердловской области проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза, сообщили в пресс-службе ведомства. «Кроме того, прокуратура проведет проверку организации международного горного марафона “Конжак-2019” в части безопасности его проведения»,— добавили в ведомстве.

Горный марафон «Конжак» проводится ежегодно близ Карпинска с 1996 года. «Уникальная местность и экстремальные условия подъема до высшей точки дистанции (1569 м) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России»,— говорится в сообщении организаторов.

Анастасия Реутова