В отношении Нижегородской епархии готовится проверка с участием прокуратуры

Региональное управление Госохраны объектов культурного наследия (ОКН) согласовывает проведение внеплановой выездной проверки с участием прокуратуры в отношении Нижегородской епархии РПЦ. Поводом послужило обрушение стены здания женского духовного училища на улице Суетинской, которое произошло 7 октября во время проведения работ на объекте.

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в управлении Госохраны ОКН, в 2015 году дом №29 на улице Суетинской включили в реестр объектов культурного наследия. Историческую ценность представляют литеры А и А1 – основное трехэтажное здание и пристрой с подвалом, которые были построены до 1917 года. Пристрой с восточной стороны дома – литера А2 – был построен в 1970-х годах и не является частью ОКН.

Здание находится в муниципальной собственности, но в 2010 году было передано в безвозмездное пользование Нижегородской епархии. В 2018 году управление выдало епархии охранное обязательство в отношении объекта культурного наследия, а в марте 2019 года – задание на проведение работ по сохранению ОКН. «Однако разрешение на проведение каких-либо работ на объекте и его территории управлением не выдавалось, научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта на согласование в управление не поступала»,– сообщили “Ъ-Приволжье” в управлении.

Ранее в Нижегородской епархии пояснили, что стены здания уходят в грунт на 1,5 м, поэтому было принято решение провести работы по водоотведению и созданию дренажной системы, укреплению фундамента и склона около дома. Позже планировалось полностью откопать здание из земли, чтобы возвратить ему исторический и архитектурный облик. Однако из-за ветхости и некачественного строительства обрушилась стена пристроя здания по всей его высоте – с третьего по первый этажи.

По закону, обязанность содержания имущества лежит на собственнике или ином законном владельце ОКН. «В этой связи виды, состав и стоимость работ по восстановлению объекта будут определены проектно-сметной документацией, разработанной специализированной организацией по заказу Нижегородской епархии»,– сообщили изданию в управлении.В ходе выездной проверки с прокуратурой в отношении епархии будут установлены виновные лица и все обстоятельства происшествия.

Анастасия Еремина