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Нижегородская епархия намерена восстановить обрушившееся здание на улице Суетинской

Нижегородская епархия объяснила обрушение стены здания учебного корпуса православного женского духовного училища («Центра подготовки церковных специалистов») ее ветхостью. Как говорится в официальном сообщении, эта сторона дома, построенного в XIX веке, была пристроена позже – в XX столетии – «с грубыми нарушениями, практически без перевязки с поперечными южной и северной стенами».

Напомним, происшествие случилось утром 7 октября. При обрушении стены никто не пострадал – в здании находились три человека, которые самостоятельно покинули помещения. Как сообщили в епархии, на объекте велись строительные работы: так как стены дома были на 1,5 метра погружены в техногенный грунт, сообщает епархия, подземные воды подмывали фундамент и ослабляли его. Тогда было решено провести работы по водоотведению и созданию дренажной системы, укреплению фундамента и склона. В перспективе планировалось полностью откопать здание из земли, чтобы возвратить ему исторический и архитектурный облик.

«Освобожденная от подпирающего ее техногенного слоя грунта западная стена пристройки к основному зданию обрушилась в связи с ветхостью и продолжающимися дождями»,– сообщает Нижегородская епархия. Сейчас здание отключили от коммуникаций. После проведения экспертизы планируется определить перечень работ, необходимых для сохранения здания. После восстановления дома в нем продолжится учебный процесс. Сейчас занятия проводятся в другом месте.

Добавим, что здание было передано епархии в 2010 году. В 2015 году дом был признан объектом культурного наследия (ОКН) как здание в стиле классицизм, которое формирует фронт застройки улицы. В 2018 году в отношении здания были утверждены охранные обязательства. В соответствующем приказе среди прочих пунктов значилось обязательство собственника не допускать ухудшения состояния объекта культурного наследия, а обо всех повреждениях дома – уведомлять региональное управление госохраны ОКН.

Анастасия Еремина


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