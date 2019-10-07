Обрушилась стена учебного корпуса Нижегородского православного женского училища

В учебном корпусе Нижегородского православного женского духовного училища («Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии РПЦ имени митрополита Николая Кутепова») на улице Суетинского, 29 обвалилась наружная стена по всей высоте здания – с третьего по первый этажи. Как сообщает региональное управление МЧС, происшествие случилось 7 октября около 9:15.

Пострадавших нет, на момент происшествия в здании находилось три человека, они самостоятельно покинули помещения. На месте работает оперативная группа МЧС, в ликвидации последствий задействованы 12 человек и три единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщил корреспондент “Ъ-Приволжье” с места происшествия, обрушение могли спровоцировать строительные работы: склон около рухнувшей стены был подрыт, вода стекала по нему и подмывала фасад здания. Отметим, что дом находится в оползневой зоне рядом с Рождественской церковью.

Добавим, что ранее в этом здании располагалось муниципальное унитарное предприятие «Инженерная защита города», в функции которого входила в том числе борьба с оползневыми явлениями на территории города.

Анастасия Еремина, Иван Сергеев