К кампусу СПбГУ поедет скоростной трамвай

Транспортную доступность кампуса Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинском районе обеспечит линия скоростного трамвая «Купчино — Шушары — Славянка». Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на заявление начальника отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Вячеслава Петрова.

По его словам, планируется строительство Южной широтной магистрали, реконструкция Колпинского шоссе, а также проектирование и строительство трамвайной линии. Реализация проекта кампуса «можно рассматривать как определенного рода толчок для реализации крупных инфраструктурных проектов».

На территории кампуса будут обучаться 25 тыс. человек, работать более 5 тыс. сотрудников вуза.

Напомним, что преподаватели, сотрудники и выпускники выступили против переезда СПбГУ из центра Петербурга. в опубликованном открытом письме к ректору вуза указывается, что переезд учебного заведения в Пушкин «нанесет безусловный, непоправимый вред как университету, так и развитию науки и образования в России в целом». На портале Change.org даже появилась соответствующая петиция, которую подписали более 30 тыс. человек.