Единороссы приостановили членство обвиняемого во взятках экс-главы управления образования Казани

«Единая Россия» приостановила членство бывшего главы управления образования Казани Ильнара Хидиятова, против которого возбудили два уголовных дела по факту получения взяток (ч.5 п.В ст. 290 УК РФ). Решение было принято на заседании местного политсовета, передает пресс-служба партии.

Согласно уставу «Единой России», в связи с возбуждением уголовного дела членство в партии приостанавливается. Если суд признает обвиняемого виновным, членство будет аннулировано.

Напомним, что господин Хидиятов 9 октября был отправлен под домашний арест. Он проходит по двум эпизодам взяточничества. По версии следствия, он получил 800 тыс. руб. за подписание договора на поставку рамок металлоискателей и детекторов в учебные заведения Казани и 700 тыс. руб. за поставку холодильного оборудования. Вину обвиняемый не признал.

Ранее сообщалось, что бывшего главу управления образования Казани отстранили от работы в связи со следственными действиями. Позже он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В мэрии проводится комплексная служебная проверка.

"Ъ-Казань"