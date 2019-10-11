К делу Калви приобщили оценку спорных акций в 4,5 млрд рублей

Басманный суд Москвы приобщил к уголовному делу Baring Vostok оценку стоимости акций International Financial Technology Group (IFTG) в 4,5 млрд руб., сообщил РБК адвокат Алексей Лежников. Он представляет интересы директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина. По изначальным данным следствия, оценка стоимости акций составляла 600 тыс. руб.

Банк «Восточный» получил от Первого коллекторского бюро акции IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что на самом деле их стоимость составляла 600 тыс. руб. На основании этого создателя Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

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Новая экспертиза следствия долю IFTG оценила в $70 млн или в 4,5 млрд руб. Как сообщил РБК адвокат, изначально следователь приобщил к делу только 15 листов из 103. «Эти листы не содержали исследовательской части, из которой следовало, что без учета формулировок устава стоимость акций составляет более $70 млн. Сегодня мы приобщили в ходе судебного заседания полный текст экспертизы, которую нам пришлось переписывать от руки из-за позиции следователя».

Вчера, 10 октября, суд оставил сотрудника фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина в СИЗО до января. Майкл Калви и Филипп Дельпалю останутся под домашним арестом еще на три месяца.

Подробнее о новой экспертизе стоимости акций IFTG — в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».