Фигуранты дела Baring Vostok встретят Новый год под домашним арестом

Майкл Калви встретит Новый год под домашним арестом. Басманный суд продлил до 13 января меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok, а также его партнеру Филиппу Дельпалю. Их, а также еще четырех человек в феврале обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». При этом следствие по делу Baring Vostok тоже может завершиться в январе. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

Басманный суд решал вопрос о продлении домашнего ареста Майклу Калви и Филиппу Дельпалю в ощутимой тесноте. В небольшом зале помимо трех адвокатов у каждого из обвиняемых пришлось размещать переводчиков с английского и французского. Они-то и донесли до топ-менеджеров Baring Vostok, почему следователь Людмила Самойленко хочет сохранить им меру пресечения. По ее словам, Калви и Дельпаль обвиняются в тяжком преступлении и на свободе могут скрыться и мешать расследованию. А дело особо сложное, и работы по нему еще много, резюмировала следователь: «Содержание обвиняемых под домашним арестом истекает 13.10.19. Завершить расследование к указанному сроку не представляется возможным.

Необходимо продолжить допросы сотрудников и акционеров банка и их организаций, осмотр электронных носителей, провести очные ставки между обвиняемыми, потерпевшими и судом вызванными свидетелями, предъявить обвинения в окончательной редакции».

Затем слово дали Майклу Калви. И на этот раз переводчик американцу не потребовался. Основатель Baring Vostok встал за свидетельскую кафедру, по-русски заявил, что не согласен с домашним арестом, а дальше перешел к сути самого дела. Оно появилось после того, как в ФСБ обратился акционер и член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Якобы Калви убедил банк уступить Первому коллекторскому бюро кредит на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургской компании International Financial Technology Group, которые стоили 600 тыс. руб. Но, по словам инвестора, выбор IFTG для этой сделки утверждал в том числе и сам Юсупов. А банк в итоге только выиграл от этого, заявил на суде Майкл Калви.

Майкл Калви, основатель инвестфонда Baring Vostok: «Текущий устав компании дает банку право конвертировать свои акции IFTG на прямое владение четырем ключевым дочерним компании IFTG, которые оценивают экспертизу на 4,4 млрд руб. Значит, никакого ущерба для банка не было, а наоборот, банк даже заработал прибыль — почти 2 млрд руб. Если не было хищения и нет ущерба, какое может быть преступление?»

Майкл Калви и его коллега Филипп Дельпаль попросили судью отпустить каждого из них под залог в 5 млн руб. Но если нет, хотя бы разрешить прогулки. А француз хотел бы находиться под домашним арестом в одной квартире со своей женой и двумя дочерями — на Долгоруковской улице, а не жить одному в Денежном переулке, как сейчас. Но судья отклонила все эти просьбы и продлила обоим домашний арест. После заседания адвокат Майкла Калви Дмитрий Клеточкин заявил, что защита будет добиваться прекращения уголовного дела: «Не видим оснований для продления домашнего ареста. Мой подзащитный всегда говорил, что он невиновен, что он эти деньги никогда не похищал, что это были обычные хозяйственные операции банка, которые почему-то так странно оценены. Будем дальше воевать — работа такая».

Кстати, на слушаниях открылась любопытная деталь: характеристики Майкла Калви и Филиппа Дельпаля от банка «Восточный». Выяснилось, что у француза, а он работал там директором департамента по развитию бизнеса головного офиса, большой опыт, и нареканий к нему у кредитной организации нет. А американец как член совета директоров «Восточного» «действует добросовестно, разумно и в интересах банка». И что парадоксально, именно «Восточный» числится по делу потерпевшим.

В пятницу представители Baring Vostok сообщили об аресте счетов и квартир всех фигурантов дела. Его наложили после экспертизы, проведенной по заказу следствия. Адвокаты обвиняемых не стали уточнять, сколько стоит это имущество.