Убитая следователь Шишкина посмертно награждена орденом Мужества

Старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Евгения Шишкина посмертно награждена орденом Мужества, сообщает пресс-служба МВД. Следователя убили осенью 2018 года в Подмосковье. Подозреваемые в убийстве были арестованы, а предполагаемый организатор преступления сбежал за границу.

Государственную награду вручили семье погибшей. Церемония состоялась в следственном управлении по ЦФО, на ней присутствовали коллеги и руководство Евгении Шишкиной. Девушка была удостоена ордена «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, Евгению Шишкину застрелили 10 октября 2018 года возле ее дома в поселке Архангельском Московской области. Расследование ведет центральный аппарат СКР. Обвинение считает, что убийство заказал кто-то из фигурантов дел госпожи Шишкиной. Предполагаемый организатор преступления Ярослав Сумбаев, участник махинаций с билетами, которые расследовала убитая, был задержан в Грузии.

Подробнее об убийстве читайте в публикации “Ъ” «Заказ из даркнета».