Первый пуск ракеты «Союз-2» могут отложить на три недели

Первый запуск ракеты-носителя «Союз-2» с экипажем Международной космической станции (МКС) могут перенести с 20 марта на 9 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. С чем может быть связан перенос старта ракеты, собеседник агентства не уточнил. В «Роскосмосе» комментировать эту информацию не стали.

25 сентября с Байконура к МКС была запущена последняя ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» . Со следующего года космонавтов станут запускать на новых ракетах «Союз-2.1а». На этом носителе установлены современные цифровые системы, а все компоненты полностью изготавливается в России.

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