С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»

Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) планируется в 22:45 мск, сообщается на сайте «Роскосмоса».

На околоземную орбиту отправился экипаж в составе Олега Скрипочки (Россия), Джессики Меир (США) и Хаззой Аль Мансури (ОАЭ).

Запуск ракеты «Союз-ФГ» стал 70-м и заключительным стартом в истории этой ракеты, использующей украинскую систему управления. Со следующего года космонавтов станут запускать на новых ракетах «Союз-2.1а». На этом носителе установлены современные цифровые системы, а все компоненты полностью изготавливается в России.