МИД Украины анонсировал скорое возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей

Россия в ближайшее время вернет украинские суда, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Точные сроки возвращения кораблей он не назвал, но уточнил, что переговоры по этому вопросу находятся «на финальном этапе».

«Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача как Министерства иностранных дел — дать возможность завершить процесс»,— сказал министр в интервью радио «Свобода».

По словам господина Пристайко, Украина попросила российскую сторону «назвать точку координат, где корабли будут стоять», и время, когда их можно будет забрать. Он добавил, что Киев хочет «посмотреть, в каком состоянии эти корабли» и остались ли на них, например, отметки от выстрелов.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины и 24 члена экипажей в Керченском проливе. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября 2019-го моряков вернули на Украину в рамках обмена заключенными с Россией.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ”.