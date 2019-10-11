Число погибших из-за вейпинга в США превысило 20 человек

До 26 выросло количество людей, умерших в США из-за необычной легочной болезни, связанной, как считают эксперты, с курением электронных сигарет, или вейпов. Число пострадавших достигло уже 1299 человек, большинство из них — мужчины моложе 35 лет, сообщает AFP.

Точные причины болезни до сих пор не установлены. В числе симптомов, выявленных более чем у 1 тыс. американцев,— кашель, головная боль, тошнота, лихорадка и потеря веса. Эксперты выяснили, что большинство пациентов не курили обычную жидкость, а добавляли тетрагидроканнабинол, который содержится в конопле. Минздрав РФ допустил, что в России могут запретить вейпы, если подтвердится, что курение их может привести к смерти.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «К вейпам примешивают заболевания».