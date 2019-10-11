ЦБ хочет перевести системно значимые банки на новую методику оценки рисков

Банк России планирует организовать переход системно значимых российских банков на подход по оценке кредитного риска с использованием внутренних рейтингов банков (ПВР- или IRB-подход), сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев. По его словам, такой подход — «самый корректный».

ПВР-подход — продвинутый способ оценки кредитного риска банков, который используется для расчета достаточности капитала и других нормативов. Банк, использующий ПВР-подход, может взвешивать кредитные риски, присваивая заемщикам собственные рейтинги качества, а не используя национальные. Сейчас ПВР-подход является добровольным для российских банков. одатайствовать о переходе на продвинутый подход могут банки с активами свыше 500 млрд руб. Его используют всего два банка — Сбербанк и Райффайзенбанк.

«Мы поддержали предложение о возможном переводе, например, системно значимых банков на ПВР. Мы считаем, что для этого нужен какой-то серьезный период времени, наверное, не менее пяти лет, потому что банки должны подготовиться, у них должны быть правильно сформированные базы данных»,— сказал господин Поздышев журналистам в кулуарах форума Finopolis 2019 (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что инициатива перехода принадлежит Минэкономики.

Напомним, ЦБ совершенствует расчет кредитных рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета. Методика на основе внутренних рейтингов позволяет заметно снизить нагрузку на капитал. К такой методике планируют перейти ряд крупных банков. Вместе с тем высвобождение капитала зависит от качества активов кредитной организации и далеко не всегда покрывает издержки на внедрение методики.

Подробнее — в материале “Ъ” «Банки держатся за привычные риски».