Армейцы порадовали болельщиков баварским

В четверг ЦСКА проводил первый в этом сезоне домашний матч Евролиги. Армейцы принимали «Баварию» и уверенно победили со счетом 79:68.

К первому в сезоне домашнему матчу Евролиги ее действующий чемпион подошел в непривычном для себя состоянии. Армейцы привыкли к тому, что в любом турнире они идут в лидирующей группе. Но так вышло, что в этом сезоне на их счету уже два поражения. Причем оба в Единой лиге ВТБ, традиционно представлявшейся для ЦСКА чем-то вроде песочницы для подготовки к играм Евролиги. Но ЦСКА уже успел проиграть «Енисею» и «Зениту» (последнему дома и совсем недавно — в понедельник). Да, в Евролиге армейцы стартовали куда увереннее, разбив в гостях победителя Кубка Европы «Валенсию». Но все равно осечки вполне могли сказаться на психологическом состоянии команды, которой ввиду серьезных изменений, происшедших в ней летом, еще только предстоит по-настоящему сыграться.

Опасения были небеспочвенными. «Бавария», являющаяся крепким середняком, ранее четырежды пересекалась с ЦСКА и всякий раз уступала. Но в этот раз мюнхенцы явно приехали за чем-то большим. Правда, не сказать что подопечные Деяна Радонича поражали чем-то необычным. Ставка делалась на атаки с периметра, где первые роли на себя брали Нихад Дедович и Маодо Ло, плюс на способности Владимира Лучича и Грегори Монро решать вопросы в «краске». И она работала, позволяя гостям держаться вплотную к ЦСКА, игроки которого явно нервничали. Даже надежнейший обычно Никита Курбанов допускал грубые ошибки, за что наставник ЦСКА Димитрис Итудис что-то эмоционально ему выговаривал, прежде чем усадить на лавку.

Но со временем армейцы успокоились и принялись ломать игру соперника. Это у них получалось. «Бавария» мало бросала с дистанции просто потому, что ЦСКА не давал таких возможностей. А попадали игроки мюнхенцев и того реже (в первой половине встречи только три из девяти дальних попыток достигли цели). При этом у самого ЦСКА снайперские выстрелы как раз пошли — к большому перерыву семь из 16 попыток были точными. В районе 50-процентной отметки держалась и точность двухочковых попаданий. Добавить к этому очень плотную игру в обороне — и готов рецепт рывка ЦСКА (по его ходу впечатлил Джоэль Боломбой, попадавший все что можно), преимущество которого в моменте достигало 14 очков.

ЦСКА версии прошлого сезона такой отрыв не отпустил бы ни за что. Но нынешней команде, как уже было сказано, нужно время на выстраивание игры. А потому после перерыва гости снова вплотную подобрались к армейцам, принявшимся допускать непозволительно много брака. К слову, похожая картина наблюдалась и в матче против «Зенита», и именно с такими вот немотивированными провалами в игре Итудису еще предстоит справиться.

ЦСКА пришлось начинать все сначала. К счастью, вполне успешно. Уже к концу третьей четверти, после попадания Уилла Клайберна со штрафного, отрыв армейцев достиг десяти очков. И в этот раз хозяева к своему преимуществу отнеслись более бережно и победили со счетом 79:68.

Александр Петров