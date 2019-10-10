Правительство заявило об отсутствии обязательств перед Белоруссией из-за налогового маневра

Потери бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не входят в обязательства России перед Минском, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов. Ранее министр финансов Белоруссии оценил потери страны из-за налогового маневра России в $400 млн в 2020 году.

«Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. Так называемые потери бюджета Белоруссии из-за изменения российского законодательства (налогового маневра) не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовыми»,— сказал господин Осипов (цитата по ТАСС). Также он назвал странным рассуждение министра финансов Белоруссии по этому вопросу.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начался завершающий этап налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках этого механизма к 2024 году будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых.

Месяцем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости вернуться к переговорам с Москвой о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Он напомнил, что проводимый в России налоговый маневр привел к уменьшению вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

О разногласиях Москвы и Минска в нефтегазовой сфере — в материале “Ъ” «Налоговые маневры нервируют соседей».

О планах двух стран перейти на единый Налоговый кодекс — в материале “Ъ” «Дружба налогов».