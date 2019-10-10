Montblanc запустил пишущий инструмент в стратосферу

4 октября компания Montblanc осуществила запуск в стратосферу пишущего инструмента из обновленной коллекции Montblanc StarWalker. Дата запуска, как и первый пишущий инструмент были выбраны неслучайно. Именно в этот день, 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Глянцевая поверхность полностью металлического файнлайнера Montblanc StarWalker напоминала отполированный корпус первого советского спутника.

Запуск пишущего инструмента Montblanc StarWalker в стратосферу прошел с помощью зонда. Зонд стартовал в 15:30 по московскому времени недалеко от Переславля-Залесского. Общая длительность полета составила 137 минут. Стратосферный зонд поднимался в течение 95 минут и спускался в течение 42 минут. Во время полета пишущий инструмент Montblanc StarWalker, закреплённый в основании зонда на специальном прозрачном пьедестале, поднялся на высоту 27 696 м. Дальность полета от места старта до места приземления составила 139 км. После приземления зонд был найден, пишущий инструмент Montblanc StarWalker передан представителям компании Montblanc. Запуск был осуществлен компанией Stratonautica.