Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге возобновил работу. Взлетно-посадочные операции приостанавливали в связи с аварийной посадкой военного самолета Ан-12.

«Аэропорт возобновил работу. Ан-12 убрали со взлетной полосы Кольцово», — сообщила пресс-служба воздушной гавани (цитата по ТАСС).

Напомним, военный самолет совершил аварийную посадку. По словам очевидца, он приземлился на «брюхо». На борту находились около 20 человек. Предварительно, никто из них не пострадал.

Из-за происшествия задерживались рейсы в Новосибирск, Москву, Надым, Ташкент, Ереван и Уфу. В пресс-службе Центрального военного округа сообщали, что самолет совершал плановый полет. Причины происшествия должна установить специальная комиссия.