Аэропорт Кольцово возобновил работу после экстренной посадки Ан-12

Аэропорт Кольцово, где сегодня, 10 октября, экстренно сел военный Ан-12, возобновил свою работу.

«10 октября с 11.20 до 17.30 в результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово были временно прекращены взлетно-посадочные операции. Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий, была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Кольцово возобновил прием и отправку воздушных, а также обслуживание рейсов в 17.30 местного времени. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, 3 рейса были отменены. Самолеты отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск.

Напомним, посадка Ан-12 произошла в 9.12 (МСК). На борту находилось 17 человек, включая членов экипажа. Пострадавших нет. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси.