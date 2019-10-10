Самолеты, летевшие в Екатеринбург, отправили в Челябинск и Пермь из-за ЧП в Кольцово

Согласно данным сервиса Flightradar24, в связи с закрытием Кольцово, где экстренную посадку совершил самолет Ан-12, рейсы до Екатеринбурга уходят на посадку в другие аэропорты. Так, самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва-Екатеринбург (рейс AFL1400) после нескольких кругов возле поселка Арти (Свердловская область), взял курс на Челябинск. Самолет авиакомпании Azur Air следующего по маршруту Джебра (Тунис) – Екатеринбург (рейс KTK9612), направлен в аэропорт Перми. Самолет «Уральских авиалиний» маршрута Сочи-Екатеринбург (рейс SVR220) направлен в Челябинск. Также меняет свой маршрут самолет авиакомпании Nordwind Airlines, направлявшийся в Екатеринбург из Анталии (Турция) (рейс NWS1842).

Экстренная посадка Ан-12 произошла в 09.12 (МСК). На борту находилось 17 человек, нитко не пострадал. Кольцово временно не принимает и не отправляет самолеты.

Игорь Лесовских