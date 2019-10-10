Воронежская кондитерская фабрика продаст местному торговцу табаком продукции на 500 млн рублей

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина и Артема Кузнецова) заключила договор поставки своей продукции с ООО «КСК-Воронеж» на 500 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Кондитерские изделия будут поставляться до 10 сентября 2020 года, стороны также имеют право пролонгировать договор. Отмечается, что сумма сделки составляет 19,26% балансовой стоимости активов ВКФ.

Основным видом деятельности «КСК-Воронеж», по данным Kartoteka.ru, является оптовая торговля табаком, компания принадлежит Алексею Шипилову. Напомним, ВКФ по итогам первого полугодия нарастила чистый убыток и снизила объем производства, таким образом, продолжив прошлогоднюю тенденцию.

Подробнее о финансовой ситуации на предприятии читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Кондитер спекся».

Александр Прытков