«Воронежская кондитерская фабрика» нарастила убыток в первом полугодии

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина и Артема Кузнецова) увеличила чистый убыток в январе-июне 2019 года с 9,3 до 29,7 млн руб. Это следует из финансовой отчетности компании. При этом выручка общества увеличилась с 1,2 млрд руб. в 2018-м до 1,3 млрд руб. в 2019-м году.

Объем производства продукции ВКФ тоже уменьшился. За два квартала 2019 года он составил 11,6 тыс. т. продукции или 0,75% от общего объема рынка кондитерских изделий (1,537 млн т). В прошлом году компания за полгода произвела 15 тыс. т продукции. Доля фабрики по отношению к рынку за два квартала также уменьшилась по сравнению с 2018 годом — на 0,14%.

О том, как ВКФ закончила прошлый год — в публикации “Ъ-Черноземье” «Кондитер спекся».

Мария Старикова