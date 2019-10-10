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Volkswagen показал дизайн Golf VIII

Компания Volkswagen показала дизайн кузова и интерьера нового хэтчбека Golf VIII, который представят 24 октября.

На дизайнерских скетчах показан экстерьер и салон новинки. Отличительной чертой модели станут цифровая панель приборов и новая мультимедийная система, объединенный в единый элемент.

Напомним, ранее ожидалось, что Volkswagen Golf VIII покажут в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, но вместо этого немецкий автопроизводитель провел премьеру серийного электромобиля Volkswagen I.D.

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