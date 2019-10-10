Volkswagen показал дизайн Golf VIII

Volkswagen Golf VIII. Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf VIII. Фото: Volkswagen

На дизайнерских скетчах показан экстерьер и салон новинки. Отличительной чертой модели станут цифровая панель приборов и новая мультимедийная система, объединенный в единый элемент.

Напомним, ранее ожидалось, что Volkswagen Golf VIII покажут в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте, но вместо этого немецкий автопроизводитель провел премьеру серийного электромобиля Volkswagen I.D.