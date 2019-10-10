Путин назначил трех глав управлений администрации президента

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении трех начальников управлений администрации президента. Документы опубликованы на сайте Кремля.

Глава управления по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров возглавил управление информационного и документационного обеспечения президента РФ. Он занял должность уволенного в августе Сергея Осипова.

Место господина Федорова в управлении госслужбы занял руководитель управления по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников. На должность господина Травникова назначили его заместителя Татьяну Локаткину.

Напомним, вчера, 9 октября, Владимир Путин освободил от должности советника президента Сергея Глазьева. Он занял пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Подробнее о назначении — в материале “Ъ” «Сергей Глазьев вернется к интеграции».