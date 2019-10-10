Реализация второго этапа строительства Фрунзенского моста начнется в 2020 году

Реализация второго этапа строительства мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре начнется в 2020 году. Финансирование работ будет осуществляться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общий объем финансирования работ по нацпроекту составит 5,5 млрд руб., из них 1,7 млрд руб. получат Самара и Тольятти, оставшиеся 3,8 млрд руб. будут направлены на ремонт дорог регионального значения.

Ранее сообщалось, что в текущем году на продолжение строительства мостового перехода «Фрунзенский» из областного бюджета будет выделено свыше 1,3 млрд руб. Восстановление трамвайных путей на ул. Фрунзе от ул. Пионерская до разворотного кольца на Хлебной площади в Самаре пройдет в рамках строительства второй очереди Фрунзенского моста.

Андрей Сазонов