На продолжение строительства Фрунзенского моста в Самаре выделят более 1,3 млрд рублей

В текущем году на продолжение строительства мостового перехода «Фрунзенский» из областного бюджета будет выделено свыше 1,3 млрд руб. Об этом сообщает Самарская губернская дума.

Финансирование строительства моста будет обеспечено за счет увеличения расходной части регионального бюджета. Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного. В выходные СМИ сообщили о старте возведения транспортных развязок для Фрунзенского моста.

Георгий Портнов