Трамвайные пути до Хлебной площади в Самаре восстановят по отдельному проекту

Восстановление трамвайных путей на ул. Фрунзе от ул. Пионерская до разворотного кольца на Хлебной площади в Самаре пройдет в рамках строительства второй очереди Фрунзенского моста. Об этом сообщает городская администрация.

Работы предполагается провести по отдельному проекту. Он будет разработан после того, как откроется движение на Фрунзенском мосту. Заказчиком строительства мостового перехода выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Движение трамваев №№1, 3, 5 от ул. Пионерской до Хлебной площади закрылось с 20 сентября 2018 года до декабря текущего года. Сейчас они следуют до разворотного кольца на ул. Чапаевской.

Георгий Портнов