«Porsche Taycan переносит нас в будущее»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как лучше прокладывать маршрут на новом Porsche Taycan Turbo S, чтобы оптимально расходовать запас батареи.

На прошлой неделе я целых два дня ехал на автомобиле марки Porsche из Берлина в Штутгарт. Когда я сообщил об этом своему немецкому коллеге, он сильно удивился. «Тут ехать,— говорит,— от силы пять с половиной часов. А на Porsche так и еще быстрее». Но он, вероятно, не расслышал, на каком именно Porsche.

Модель называется Taycan Turbo S. Ее мощности в 760 л.с. достаточно, чтобы ехать быстро. Я бы даже сказал, очень быстро. До «сотни» машина ускоряется меньше чем за три секунды. И мчать разумные 250 км/ч для нее тоже не проблема. Проблема, хотя вернее будет сказать, особенность этой модели в том, что она полностью электрическая. И потому маршрут мы прокладывали не между населенными пунктами или достопримечательностями, а между зарядными станциями компании IONITY.

Ищешь в навигации эту станцию, вводишь ее как конечную точку, и на дисплее у тебя появляется прогнозируемый остаточный заряд батареи в точке финиша. Лучше бы, чтобы он у тебя был не меньше 20, потому что в дороге может случиться всякое. Придется объехать пробку — это сократит время в пути, но увеличит маршрут, а, стало быть, уменьшит заряд батареи. Или, как говорит один мой коллега, «водителю захочется немного пошалить», и он начнет стартовать со светофоров, задействуя launch control — систему, позволяющую выстрелить с места, как пуля, но, конечно же, подъедающая заряд батареи. То есть дальновидно прокладывать маршрут так, чтобы между точками подзарядки было не более 250 км. 80-процентный заряд восстанавливается за 23 минуты. Относительно других электрокаров это фантастически быстро. Но по сравнению с обычными машинами, конечно, долго, и ищешь чем себя занять.

Но, что самое удивительное, на второй день ты уже забываешь, что это особенная машина. Разве что звук: при разгоне он чем-то напоминает трели, которые издавала машина времени Шурика из фильма про Ивана Васильевича. И в этом, вероятно, есть определенная метафора: Porsche Taycan переносит нас в будущее.