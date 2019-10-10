Желающих отремонтировать крышу воронежского театра оперы и балета не нашлось

На аукцион по ремонту крыши воронежского театра оперы и балеты не было подано ни одной заявки, следует из документации. Тендер с максимальной ценой 3,6 млн руб. на ремонт был объявлен в конце сентября. Демонтировать старую кровлю и настелить новую на площади 1,43 тыс. кв. м необходимо было до 10 декабря этого года. Ранее был отменен аукцион на ремонт кровли и фасада стоимостью более 22 млн руб. Тогда стало известно о возможной полной реконструкции здания за 3,1 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Ремонт балета».

Александр Прытков