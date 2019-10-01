01 октября, вторник
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский Театр оперы и балета ищет подрядчика для ремонта кровли

Дирекция Театра оперы и балета Воронежа объявила тендер на ремонт кровли начальной ценой 3,63 млн руб., следует из аукционной документации. Демонтировать старую кровлю и настелить новую на площади 1,43 тыс. кв. м до 10 декабря текущего года. Заявки принимаются до 9 октября.

Ранее дирекция отменила аукцион на ремонт кровли и фасада стоимостью более 22 млн руб. Тогда стало известно о возможной полной реконструкции здания за 3,1 млрд руб.

Подробно о проекте — в публикации “Ъ-Черноземье”«Ремонт балета».

Ирина Лобанова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Пресс-релизы

Стиль: музыка

Профиль пользователя