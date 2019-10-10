Лавров назвал турецкую операцию в Сирии результатом политики США

Военная операция Турции «Источник мира» в Сирии стала результатом действий США в регионе, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, политика Вашингтона на севере Сирии подтолкнула Анкару к организации наступления.

Цель операции «Источник мира» — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований, которые Анкара называет террористическими, но поддерживаются США. «Источник мира» стал третьей операцией Турции в Сирии после «Оливковой ветви» и «Щита Евфрата».

«К сожалению, эффективная реализация этого соглашения (Аданского.— “Ъ”), которая предполагала совместные усилия (Анкары и Дамаска.— “Ъ”) по пресечению террористических акций на границе Турции и Сирии, было осложнено теми действиями, которые предпринимали американцы и возглавляемой ими коалицией на восточном берегу Евфрата»,— сказал глава МИД России журналистам в Ашхабаде.

Аданское соглашение было заключено между Турцией и Сирией в 1998 году. Согласно договору, турецкие военные могут заходить на 5 км вглубь территории Сирии, преследуя террористов.

По словам господина Лаврова, Россия на протяжении последних лет предупреждает «о крайней опасности того эксперимента, который американцы ставили в регионе, пытаясь всячески противопоставлять курдов арабским племенам». Такая стратегия США может привести к серьезным проблемам на Ближнем Востоке, полагает российский министр.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии — «Источник мира». Наступление развернуто как в небе, так и на суше. Минобороны Турции отчиталось о первых результатах наступления. Накануне начала военной операции президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных с этой территории. Курды обвинили американское военное руководство в предательстве. МИД России призвал Дамаск и курдов к диалогу для урегулирования конфликта на севере Сирии.

О начале третьей турецкой операции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" забил войной».