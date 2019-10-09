Проезд в воронежских автобусах будет стоить 23 рубля при оплате наличными

Губернатор Воронежской области Александр Гусев согласовал новые тарифы на проезд на общественном транспорте в Воронеже, сообщает пресс-служба облправительства. Дополнительные средства перевозчики должны будут направить на обновление парка техники.

Тариф будет дифференцированным для разных способов оплаты: 23 руб. за наличные и 21 руб. — картой. Он начнет действовать с конца этого месяца.

Подробности изменений тарифа в облправительстве обещают сообщить 10 октября. Воронежские власти с начала 2019 года ведут масштабную реформу общественного транспорта. В частности, с весны 2020 года транспорт начнет ходить по новой схеме маршрутов. Предлагается из 100 существующих ликвидировать 29, компенсировав их изменением других 30, созданием семи новых, в том числе двух троллейбусных. Акцент делается на том, чтобы соединить с центром строящиеся микрорайоны и те улицы, где ранее не ходил транспорт. На сохранившихся маршрутах может измениться нумерация.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «Автобусы разворачивают на окраины».

Сергей Калашников