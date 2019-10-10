Концессия по системе освещения в Ижевске может принести 330 млн рублей инвестиций

Частная концессионная инициатива по системе уличного освещения в Ижевске, с которой вышли «Россети Центр и Приволжье», может принести 330 млн руб. инвестиций. Об этом написал глава Ижевска Олег Бекмеметьев во «ВКонтакте».

«Решение в стадии обсуждения. Из неоспоримых плюсов: 330 млн. руб. инвестиций, 3,8 тыс. новых светоточек, замена 25,8 тыс. натриевых и ртутных ламп на светодиодные, замена 2,5 тыс. аварийных опор, замена 225 км неизолированных проводов. Оговорюсь, что за три года собственными силами такие вложения городу не осилить»,— отметил господин Бекмеметьев. Эксперты оценят предложенный проект концессионного соглашения до 1 ноября.

Напомним, что ранее о концессионной инициативе «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» рассказал первый вице-премьер республики Александр Свинин. Отметим, в июле 2019 года власти Ижевска отклонили предложение инвестора ООО «Спецэнергомонтаж» по обновлению системы освещения. Такое решение они объяснили тем, что система освещения не включена в перечень объектов концессионного соглашения