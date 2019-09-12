«Удмуртэнерго» выйдет с частной концессионной инициативой по освещению в Ижевске

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» выйдет с частной концессионной инициативой по модернизации системы освещения в Ижевске на следующей неделе. Об этом журналистам сказал первый вице-премьер правительства региона Александр Свинин.

«Мы наконец-то подошли к тому чтобы заключить концессию по модернизации системы освещения в Ижевске. У нас был концессионер, но город написал отрицательное заключение. Корпорация развития вместе с инвестором скорректировали параметры частно-концессионной инициативы, и инвестор с этим предложением должен снова выйти в город на следующей неделе. Мы, скорее всего, будем рекомендовать городу эту инициативу заключить. Концессионер — "Удмуртэнерго". Иного механизма реализации нет»,— отметил господин Свинин.

Напомним, что в июле 2019 года власти Ижевска отклонили предложение инвестора — ООО «Спецэнергомонтаж» по обновлению уличного освещения. Такое решение они объяснили тем, что система освещения не включена в перечень объектов концессионного соглашения. Тогда в компании «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» отметили, что их решение по участию в модернизации системы освещения столицы Удмуртии зависит от ряда финансово-экономических параметров предполагаемого соглашения.