Глава компании, продвигающей ракету «Протон» на мировом рынке, ушел в отставку

Президент компании International Launch Services (ILS), занимающейся продвижением российской ракеты-носителя «Протон» на мировом рынке, Кёрк Пайшер подал в отставку. ILS является «дочкой» Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.

«Мы высоко ценим работу Кёрка на протяжении минувших четырех лет и его неизменную поддержку наших инициатив в области качества. Особое внимание к вопросам качества принесло значительные дивиденды, выразившиеся в 18 последовательных успешных пусках ракет-носителей “Протон” за прошедшие три года»,— говорится в сообщении Центра Хруничева.

Временно исполняющим обязанности президента компании назначен Джон Пальме, директор по операционной деятельности. Как сообщили в Центре Хруничева, ILS ждет реструктуризация и расширение пакета предлагаемых заказчикам услуг.

При помощи компании ILS, основанной в 2015 году совместно с американской корпорацией Lockheed Martin, ГКНПЦ имени Хруничева искал в США заказы на ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара».

О махинациях в центре Хруничева — в материале “Ъ” «В деле о хищениях злоупотребили с обвинением».