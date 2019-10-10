Пенс не против публикации стенограмм разговоров с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что он не против публикации своих телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он избежал прямого ответа на вопрос, знал ли он о каких-либо действиях со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, направленных на то, чтобы заставить Украину провести расследование против семьи Байденов, сообщает Politico.

«У меня нет никаких возражений по этому поводу. И как раз сейчас мы обсуждаем это с юрисконсультом Белого дома»,— сказал он журналистам во время поездки в штат Айова.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Напомним, 25 сентября на сайте Белого дома опубликовали расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это произошло после того, как главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского президента, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и возможного соперника Дональда Трампа на следующих президентских выборах — Джо Байдена.

Есть ли основания для вотума недоверия Дональду Трампу — в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».

В чем именно обвиняет Дональд Трамп семью Байденов — в материале “Ъ” «Об отце и сыне и в том же духе».