Байден поддержал запуск процедуры импичмента Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал объявить импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Это произошло во время выступления в Рочестере (Нью-Гэмпшир), которое транслировал CNN. Господин Байден сделал такое заявление впервые, отмечает телеканал.

«Чтобы сохранить нашу конституцию, нашу демократию, нашу базовую целостность, ему (Дональду Трампу.—“Ъ”) нужно объявить импичмент <…> На глазах всего мира и американского народа Дональд Трамп нарушил свою присягу и предал нацию, совершив действия, которые ведут к импичменту»,— сказал Джо Байден.

По его словам, господин Трамп сделает все, чтобы переизбраться на второй срок, даже прибегая к нарушению основных принципов демократии, и это «ошеломляюще и опасно».

Дональд Трамп назвал высказывание Джо Байдена «жалким». «Как же жалко видеть сонного Джо Байдена, который вместе со своим сыном Хантером в ущерб американскому налогоплательщику обокрал как минимум две страны на миллионы долларов призывает к моему импичменту — и я не сделал ничего плохого»,— написал он в Twitter.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Напомним, 25 сентября на сайте Белого дома опубликовали расшифровку июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента американского президента. Главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского президента, чтобы тот начал расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и соперника Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

Есть ли основания для вотума недоверия Дональду Трампу — в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».

В чем именно обвиняет Дональд Трамп семью Байденов — в материале “Ъ” «Об отце и сыне и в том же духе».