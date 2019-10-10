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Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия)

Женщины. Командное многоборье. 1. США (Симона Байлз, Джейд Кэри, Кара Экер, Суниса Ли, Грейс Маккаллум) —172,330 балла. 2. Россия (Анастасия Агафонова, Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова) — 166,529. 3. Италия —164,796.

Мужчины. Командное многоборье. 1. Россия (Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович) — 259,928 балла. 2. Китай — 258,354. 3. Япония — 258,026.

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