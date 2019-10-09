На «Полиэфе» зафиксирована новая аварийная ситуация

На заводе «Полиэф» (Башкирия, входит в «Сибур») сегодня вечером зафиксирована новая аварийная ситуация, сообщает региональный главк МЧС. Около 20 ч в МЧС поступил сигнал об обрушении стенки резервуара, где хранились неочищенные стоки предприятия. Часть стоков попала на прилегающую территорию, отмечают в главке.

Объем загрязнения окружающей среды не уточняется. По данным «Вестей», объем резервуара, герметичность которого была нарушена, составлял 20 куб. м. На место выехали сотрудники МЧС во главе с руководителем управления Маратом Латыповым. Ведется работа по сбору стоков на местности и недопущению увеличения площади розлива, отмечают в главке. К сбору стоков привлечены 29 человек и 10 единиц техники. Население оповещено о возможном попадании загрязняющих веществ в реку Казмышла.

В администрации Уфы сообщили, что «Уфаводоканал» следит за качеством питьевой воды каждый час.

Напомним, что в июле неочищенные стоки «Полиэфа» попали в реку Изяк — приток реки Уфы (главной водной артерии города, где расположены водозаборы). Позже экологи сообщили о гибели в реке около 500 кг рыбы. Угрозу питьевой воде в Уфе тогда в республиканском госкомитете по ЧС и в «Уфаводоканале» исключили. Глава «Сибура» Дмитрий Конов в августе назвал причиной аварии пуско-наладочные работы на заводе и «достаточно жесткую ситуацию с дождями». «В итоге по разным системам водоотвода произошло смешение, которое привело к негативным результатам»,— отмечал он.

Депутат Благовещенского городского совета, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества Сергей Жуков отмечает, что частота аварийных ситуаций на объектах «Полиэфа» стала расти после увеличения объемов производства на предприятии. В августе «Полиэф» увеличил мощность производства ТФК с 272 тыс. до 350 тыс. т в год. «Сброс неочищенных стоков с территории завода мы заметили еще накануне,— отметил Сергей Жуков,— но площадь загрязнения была незначительной. Сбрасывались пенные стоки с выраженным химическим запахом, попадали в том числе на открытый грунт. Предприятие позже часть грунта вывезло и засыпало песком». Депутат предположил, что «возможно, после реконструкции и увеличения объемов производства очистные сооружения перестали справляться с возросшим объемом оборотной воды».

Ирина Самойлова