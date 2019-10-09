«Курдами решили пожертвовать»

Турция начала военное вторжение в северные районы Сирии. Это главная международная новость к этому часу. В операции под названием «Источник мира» задействованы авиация и тяжелая артиллерия. В Москве заявили, что не дадут себя втянуть в новое противостояние. Владимир Путин провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара заявила, что борется исключительно с терроризмом и поддерживает территориальную целостность Сирийской арабской республики. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил США в дестабилизации обстановки не северо-востоке Сирии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что для России происходящее является серьезным вызовом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил начать очередную войну против своих злейших врагов — курдов. В результате гражданской войны в Сирии последние сумели создать на севере страны собственное никем не признанное государственное образование под названием «Роджава» с идеологией – фирменный курдский социализм с опорой на исламские ценности. У этого государства было три анклава: Джазира, Кобани и Африн. Турция не может с этим смириться, поскольку вольный, непокоренный народ не скрывает своих планов по созданию великого Курдистана, который объединит сирийских, иракских и турецких курдов.

Начиная с 2017 года, турецкая армия зачищает западные территории Роджавы. Теперь очередь дошла до востока. Почему Эрдоган медлил с тем, чтобы полностью покончить со своими недругами? Потому что на востоке находились американские подразделения. Дело в том, что курды сыграли ключевую роль в разгроме ИГ (организация запрещена в РФ) — Америка им помогала, вооружала. Курды, как известно, брали Ракку — одну из столиц халифата.

До сего момента Америка сдерживала Эрдогана, а теперь Трамп взял и бросил своих союзников фактически на верную смерть.





Американские части стали экстренно покидать восточные районы Роджавы. Трамп это объяснил просто: нечего нам делать на чужих войнах, разбирайтесь без нас.

Несмотря на высокий боевой дух и хорошую выучку, против танков и самолетов бойцы курдского сопротивления не выстоят. По данным зарубежных СМИ, и Пентагон, и Госдеп были против решения своего президента — это же роняет престиж Америки, рождает хаос в ее внешней политике. Принцип «своих не бросаем» справедлив для всех. Кто после этого захочет иметь дело с Вашингтоном? Да и зачем усиливать Анкару, а заодно и Иран?

Тегеран уже посоветовал Эрдогану оставаться в пределах своих границ, так как боевая операция не принесет Турции пользу. Недвусмысленный намек.

А что же Россия? Ведь формально новая война идет на территории, подконтрольной президенту Сирии Башару Асаду, являющемуся главным союзником Москвы. По большому счету Турция — также большой друг Кремля — начала вооруженную агрессию против независимого государства, к тому же еще и против тех, кто, не щадя живота своего, боролся с международным терроризмом. Министр иностранных дел Сергей Лавров во всем обвинил США: они уже много лет создавали некие квазигосударственные формирования (слово «курды» Сергей Викторович предпочел не произносить). А другие племена недовольны этим фактом. И вот теперь пришел Эрдоган, чтобы восстановить справедливость. Россия, конечно, втягиваться не будет, тем более Анкара заверила партнеров, что придерживается принципа независимости Сирии. Важность данного факта Путин и Эрдоган отметили в телефонном разговоре.

Курдами решили пожертвовать, так часто бывает. Они свое дело сделали. Турция важнее — причем и для Вашингтона, и для Москвы. Однако если Роджаву поддержит Иран и его союзники в виде «Хезболлы», то это будет движение в сторону распада коалиции с участием России и Турции и фактически начало большой войны. Не втянуться в нее будет крайне сложно. Курды будут звать на помощь соплеменников со всего мира. К тому же еще нелишне вспомнить слова Эрдогана о том, что Башар Асад — это почти главное зло в регионе. Непростой союзник, прямо скажем. Для России это очередной большой риск — мы же своих точно не бросаем. Хотя слова Трампа тоже заслуживают внимания: зачем нам чужие войны?