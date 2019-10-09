«Уралкалий» заявил о рисках для компании из-за санкций против Чемезова

«Уралкалий» при составлении проспекта к выпуску пятилетних евробондов указал, что западные санкции в отношении председателя его совета директоров — главы «Ростеха» Сергея Чемезова — несут риски для компании. О такой записи в проспекте сообщил РБК.

В документе отмечается, что некоторые контрагенты могут не захотеть или просто не смогут заключать сделки с «Уралкалием». При этом господин Чемезов является независимым директором, он не принимает участия в выпуске евробондов.

Компания выпускает евробонды второй раз в своей истории. В первый раз это произошло в 2013 году, тогда было выпущено бумаг на $650 млн с доходностью 3,7% годовых. Господин Чемезов возглавил совет директоров «Уралкалия» в марте 2014 года, а в апреле против него ввели первые санкции.

О стратегии «Уралкалия» на ближайшие пять лет читайте в публикации “Ъ”.