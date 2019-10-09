Вице-премьер Акимов возглавил совет директоров «Почты России»

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил вице-премьера РФ Максима Акимова главой совета директоров «Почты России», следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Согласно распоряжению, в совет директоров также вошли глава Минкомсвязи Константин Носков, его заместитель Олег Войтенко, министр экономики Максим Орешкин, заместитель главы Министерства финансов Андрей Иванов, глава Профсоюза работников связи Анатолий Назейкин и глава АО «Почта России» Николай Подгузов.

В качестве независимых директоров в совет вошли глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров ООО «Дигинавис» и экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров, глава совета директоров «Первой грузовой компании» и экс-глава администрации президента России Александр Волошин, гендиректор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров.

Также в совет вошли председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов и председатель комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. Все члены совета назначены сроком на пять лет.

О том, чем будет заниматься совет директоров компании после преобразования в АО, читайте в публикации “Ъ” «"Почта России" примет совет».